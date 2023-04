Corriere dello Sport – Scalvini se parte Kim, ma c’è un ostacolo che frena il Napoli.

I pensieri del Napoli non sono solamente rivolti al possibile addio di Osimhen, ma c’è la possibilità di dover sostituire anche Kim, a causa della clausola rescissoria che potrebbe attirare molti top club. Secondo le affermazioni del quotidiano, nel mirino di Giuntoli potrebbe già esserci un valido profilo dalla Serie A, e fa il nome di Scalvini dell’Atalanta: “però costa già tanto. Ma l’estate è ancora lontana e De Laurentiis non ha ancora organizzato la cena per riuscire a capire cosa ci sia scritto tra le stelle: nessuno è ancora in grado di interpretare il futuro del calciomercato, dove vale tutto e pure niente”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’avv. Lubrano: “Revoca scudetto Juventus 2019? Vi dico le tempistiche”

Napoli, importanti novità da Castel Volturno: il report, le condizioni dei tre infortunati

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Videogiochi e cultura pop: come i giochi stanno influenzando la musica, il cinema e la televisione