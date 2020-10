Avellino – Vittoria in trasferta con la Cavese

UNDER 16 Serei C – La Cavese affronta l’Avellino.

Prima giornata del campionato Under 16 Serie C (Girone C) che vede affrontare in campo la Cavese e l’Avellino. Partita che inizia alle 17.30 allo stadio “Desiderio” di Cava Dè Tirreni (SA).

L’avellino di mister Tulio si fa sentire subito, al nono minuto arriva il primo gol, assist di Di Martino e gol di testa di Di Paola. Subito il gol la Cavese però non si arrende provando il pareggio poco dopo, ma trovano la pronta risposta del portiere dell’Avellino. Al trentottesimo minuto arriva il pareggio, dopo alcuni rimpalli in area scaturiti da un calcio d’angolo, il capitano della Cavese Sodano batte il n.1 avversario. Finisce il primo tempo sul risultato di 1 -1.

Inizia il secondo tempo, pochi minuti e Del Percio realizza un gol di bellezza unica da 30 metri, spiazzando Trotta che non può arrivarci. Nonostante gli sforzi della Cavese per pareggiare il risultato a fine partita rimane sull’1 a 2 a favore dei biancoverdi, che portano a casa tre punti importantissimi.

Per le due squadre ora attende il prossimo turno, che vedrà in campo Avellino-Paganese e Sambenedettese-Cavese, Domenica 18 ottobre.

