UNDER 17 – Avellino sfida il Potenza

UNDER 17 – Avellino stravince contro il Potenza.

Ore 13.00 allo stadio C.S. “Ambrosini” di Venticano (AV) si è disputata la gara tra Avellino e Potenza, valida per il campionato Under 17 Serie C (Girone F).

Inizia il primo tempo con le due squadre che si studiano, il primo gol arriva dal Potenza con il gol di Guarino. La squadra di mister Filarmonico però risponde al colpo trovando il pareggio con Musto. Poco prima della fine del primo tempo però il Potenza diventa pericoloso ma l’azione finisce con il pallone sul palo, risponde l’Avellino che ottiene punizione da una buona distanza, che viene realizzata da Di Zazzo.

Secondo tempo che inizia sul risultato di 2 a 1 per l’Avellino, che durante i 45 minuti trovano il terzo gol con De Maio e il quarto con Galdiero.

Ottima risposta quella dei ragazzi di mister Filarmonico che dimostrano non aver subito moralmente la sconfitta per 1 a 0 nel derby con la Paganese. Per il prossimo turno di campionato i ragazzi delle due squadre scenderanno in campo per Bisceglie-Avellino e Potenza-Paganese.

