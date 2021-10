Avv. Lubrano: “Il Napoli potrebbe chiedere di spostare delle gare a gennaio”

L’avv. Lubrano sul caso Coppa D’Africa

In diretta ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l’avvocato Enrico Lubrano, che ha chiarito alcune cose in vista della Coppa D’Africa che si disputerà a gennaio. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli sta pensando di trattenere i giocatori per la Coppa d’Africa? Ci tengo a precisare che parlo esclusivamente a titolo personale, non sono a conoscenza della volontà della società. La questione che si va a riferire alla società Napoli che ha 4 giocatori importantissimi che verrebbero meno a gennaio è in realtà una questione generale che riguarda l’interesse alla regolarità del campionato da parte di tutte le società. C’è una sovrapposizione tra la Coppa d’Africa e il campionato che riguarderà sicuramente almeno 3 partite, poi bisognerà vedere chi andrà avanti. L’ipotesi può essere quella di chiedere nell’interesse individuale e generale il rinvio di una o più gare interessate da questa situazione. Questo perché non si sarebbe in condizione, ai sensi dell’articolo 48, di presentarmi nella migliore maniera possibile e si può determinare un problema del campionato. Ai sensi dell’articolo 55 ci sarebbe una causa di forza maggiore. Si dovrebbe valutare la consistenza giuridica della situazione, con un impatto positivo in caso di rinvio. Qualora non si concedesse un rinvio, non sarebbe irrealistico che le società possano o impugnare il diniego di rinvio o, successivamente, l’omologazione dei risultati poiché dettati da organizzazione del campionato in violazione dell’articolo 3, comma 1 dello statuto.”

