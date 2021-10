Politano: “Spalletti è carico, ci fa piacere essere primi in classifica”

Matteo Politano alla radio ufficiale del Napoli

L’attaccante del Napoli Matteo Politano, ha concesso un’intervista ai colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato di vari argomenti. Ecco quanto dichiarato:

“Si sta molto bene primi in classifica. Il campionato è ancora lungo e mancano tante partite. Dobbiamo restare concentrati. Abbiamo voglia di imporre il nostro gioco e continuare a vincere come a Firenze, soffrendo ma portando vittoria a casa. Quest’anno siamo partiti bene, superando i momenti di difficoltà. Siamo un grande gruppo che vuole far vedere le proprie qualità e non mollare mai. I numeri sono importanti ma restano tali. Oltre al campionato c’è l’Europa dove non siamo partiti bene e noi ci teniamo. Spalletti? L’ho trovato carico; entusiasta di essere Napoli. Tatticamente è abbastanza cambiato rispetto a quando ero all’Inter. La rosa si è completamente messa a sua disposizione. C’è stato un cambio di mentalità rispetto allo scorso anno, soprattutto nelle difficoltà. Razzismo? Vergognoso quello che è successo domenica, nel 2021 non si possono sentire certe cose. Queste persone non dovrebbero entrare nello stadio”.

