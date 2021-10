Bagni: “I top club seguono Osimhen, vi svelo la cifra che può soddifare ADL”

La stagione è iniziata da solo un paio di mesi ma il rendimento dell’attaccante ha già attratto l’interesse dei top club

Salvatore Bagni, ai microfoni di Tele A parla di Victor Osimhen. L’ex giocatore del Napoli ed attuale operatore di mercato rivela che il rendimento del nigeriano sta attraendo l’interesse dei top club europei.

Queste le sue parole:

“Il centravanti nigeriano sta facendo benissimo e ha mostrato tutte le sue qualità. Club importanti come il Bayern Monaco lo stanno già seguendo. Penso che Osimhen possa restare tuttavia in azzurro anche nella prossima stagione anche perché le big d’Europa, coloro che si possono permettere un investimento simile, sono ben coperte in attacco. Ma il nigeriano è giovanissimo, è il futuro. De Laurentiis ascolterebbe offerte superiori ai 100 milioni, sui 120. Se gli arrivasse una proposta di 80 milioni nemmeno si siederebbe a parlarne“.

