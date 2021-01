Bagni: “Napoli senza Osimhen e Mertens? Non peggio di Inter e Juve”

Bagni ospite su Tele A, a “Si gonfia la rete”, dichiara: Napoli non peggio di Inter o Juventus, senza Lukaku e CR7 hanno avuto gli stessi problemi.

Salvatore Bagni dichiara a “Si gonfia la rete” che i problemi del Napoli senza Mertens ed Osimhen non sono minori di quelli delle altre big di serie A:

“Il Napoli non ha punte nei primi goleador si serie A, c’è Lozano che è un esterno. Abbiamo un esempio di quanto sia difficile quando mancano i più forti: Inter senza Lukaku e Juventus senza Ronaldo, hanno faticato entrambe in campo, senza loro non sarebbero neanche più da scudetto!

Il Napoli, appunto, è senza Osimhen e Mertens, e questo viene sottovalutato troppo.”

