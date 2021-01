FantAzzurri, risultati e classifica della 13a giornata

FantAzzurri è arrivato alla 13a giornata, dove c’è stato un nuovo sorpasso in testa alla calssifica. Il Team Arciere 85 perde la prima posizione, con Roonet Tunes che dopo tante settimane completa il recupero. Si conferma sul podio la Tirol InsBRUTT, che mantiene la terza posizione. La Fc Lisboa torna ad affacciarsi nelle zone alte, dopo qualche settimana di difficoltà. Battuta d’arresto per la Team Amelioismine, che dopo un periodo positivo ferma la sua rincorsa alla testa della classifica. Giornata anche positica per il team Kulovic, che conquista punti importanti che gli permettono di risalire alcune posizioni. Consulta qui la classifica e i risultati di questa giornata.

Top Della Settimana

Il premio top della settimana va a Mimmo Romano, che venerdì alle ore 18:00 sarà ospite della nostra trasmissione FantAzzurri Show in diretta sulla notra pagina facebook ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

