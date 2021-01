Del Genio – Mancanza in campo di Osimhen indubbia

Paolo Del Genio ospite a “Si gonfia la rete” su Tele A, ha detto la sua per quanto riguarda l’assenza di Osimhen in campo.

Del Genio ospite a “Si gonfia la rete” ribadisce e si concentra sull’assenza incolmabile di Osimhen in campo:

“Il gioco di Gattuso è perfetto per Osimhen, ha necessità di un uomo come lui in campo. Non sappiamo effettivamente quanto sia forte in aria, ma è oggettivo che crea spazi ai compagni e occasioni da gol.

Lo abbiamo visto contro l’Atalanta che tipo di problemi crea agli avversari, oltrepassa i difensori senza troppa fatica. Putroppo senza Osimhen e Mertens non può essere la stessa squadra, come tutti gli altri club, ci sono delle punte di cui non puoi fare a meno.

Addirittura il Liverpool che non prendeva mai gol, con gli infortuni sta calando di rendimento. Non è una lamentela, ma sfortunatamente è così. Poi vi sono altri problemi, minimi, ma ci sono: l’uscita dal basso e altre questioni di organizzazione che vengono fuori dal singolo individuo in campo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Setti, presidente Hellas Verona: “Al Napoli interessa Zaccagni ma se ne parlerà a giugno”

CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 12 gennaio – I numeri di oggi in Italia ed in Campania

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Contromano in A1, polstrada sperona auto e spara a gomme