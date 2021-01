Mertens – Buone notizie, domenica torna a disposizione di Gattuso

Gazzetta: buone notizie per Dries Mertens, domenica torna a disposizione di mister Gattuso, e disponibile per un tempo contro l’Empoli.

Dries Mertens, dopo l’incidente avvenuto in campo, dichiara la Gazzetta dello Sport, e il dolore alla caviglia, sembra essere tornato disponibile per mister Gattuso.

Oggi il Napoli scenderà in campo alle 17:45 contro l’Empoli, Gattuso prepara la sua squadra, e non è da escludere la presenza di Mertens in campo almeno per un tempo. Partirà dalla panchina per oggi, ma con molta probabilità domenica partirà in campo dal primo minuto.

