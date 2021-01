Lobotka-Torino – Per il Napoli ancora nessuna cessione

Schira a Kiss Kiss Napoli: il Napoli non ha ancora deciso di aprire la finestra “cessioni” per questo mercato invernale. Lobotka ancora in azzurro.

Dunque, come dichiarato da Niccolò Schira, Lobotka nonostante non sia all’altezza delle aspettative del Napoli la finestra “cessioni” non è ancora aperta:

“Per Malcuit c’era la Fiorentina che poi ha cambiato rotta puntando su Conti, giocatore che probabilmente ritiene più idoneo alla sua rosa. Anche il Parma ha destato interesse per il francese, c’è un’operazione in corso ed i rapporti sono ottimi.

Il Torino da molto è interessato a Lobotka, a cui non dispiacerebbe un’esperienza in granata, ma sembrerebbe che il Napoli non sia disposto ad a far partire il giocatore, potrebbe trovarsi con una rosa troppo corta”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Setti, presidente Hellas Verona: “Al Napoli interessa Zaccagni ma se ne parlerà a giugno”

CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 12 gennaio – I numeri di oggi in Italia ed in Campania

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Contromano in A1, polstrada sperona auto e spara a gomme