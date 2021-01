Napoli, calciomercato: Fabian sul piede d’addio, niente rinnovo e cessione al miglior offerente

Lo spagnolo potrebbe presto abbandonare Napoli

L’addio di Fabian Ruiz al Napoli potrebbe essere molto vicino, a riportarlo è Tuttosport. Lo spagnolo vuole un quinquennale da 4,2 milioni a stagione e la società, forse anche a causa delle deludenti prestazioni, non ha intenzione di rinnovare il suo contratto, che scade nel 2023. Il quotidiano riferisce inoltre che il giocatore verrà quindi venduto al miglior offerente e che l’intenzione del club sia di evitare un ennesimo braccio di ferro come quelli in essere per Hysaj, Maksimovic e soprattutto Milik.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, il Sassuolo beffa il Napoli. Preso Diakité dal Teramo

Marolda: “Questa sconfitta può avere conseguenze, non serve sonerare Gattuso”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Lombardia: le superiori in Dad fino a 24/1