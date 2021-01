Napoli, calciomercato: accelerata improvvisa per Zaccagni, si chiude subito, i dettagli

Il Napoli è vicinissimo al colpo a centrocampo

Il Napoli sembra essere vicinissimo all’acquisto di Zaccagni, a riportarlo è Repubblica. Il quotidiano riferisce che l’operazione sarà molto simile a quella che ha portato Rrahmani in azzurro, con il giocatore che rimarrà a Verona fino alla fine della stagione per poi unirsi alla sua nuova squadra in estate.

“Il Napoli piazza il colpo Zaccagni per giugno. È in dirittura d’arrivo infatti la trattativa per il 25enne del Verona: operazione da 14 milioni. L’affare si fa subito, poi il centrocampista passerà al Napoli in estate: la stessa formula, in pratica, utilizzata da Napoli e Verona lo scorso anno per Rrahmani”.

