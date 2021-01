Quagliarella rifiuta la Juventus, attacco dei tifosi bianconeri sui social

Quagliarella, dopo il rifiuto alla Juventus i tifosi si scatenano sui social

Fabio Quagliarella ha deciso di restare alla Sampdoria e di rifiutare l’offerta della Juventus, ma sui social i tifosi bianconeri non la prendono bene. “Ci sono legami più forti di un lusinghiero corteggiamento”, questa la frase che Quagliarella ha pubblicato attraverso Instagram con chiaro riferimento al rifiuto al sodalizio bianconero. La reazione dei tifosi juventini non si è fatta attendere, con i social che sono stati riempiti di messaggi indirizzati al capitano blucerchiato. “Non essere ipocrita, se la Juve ti offriva un contratto di 18 mesi ci andavi di corsa”; “Ma che amore per la Sampdoria, volevi un contratto più lungo”; “Fabio, ti stimavo molto, ma mi hai deluso. Peggio per te, hai perso la tua ultima occasione per vincere qualcosa di importante”; “Resta pure alla Sampdoria, noi siamo la Juventus e vogliamo solo dei grandi campioni”; “Le parole di Quagliarella non mi sono piaciute”. Questi alcuni dei commenti apparti sul web.

