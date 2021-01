Calciomercato, il Sassuolo beffa il Napoli. Preso Diakité dal Teramo

Calciomercato, il Sassuolo prende Diakité

Come riportato dal portale Tuttoc.com, è fatta per il passaggio del terzino del Teramo Salim Diakitè al Sassuolo. La società neroverde ha superato la concorrenza di Napoli e Bologna, assicurandosi le prestazioni del giovane difensore classe 2000. Diakitè resterà al Teramo fino al termine della stagione in corso, per aggregarsi poi alla squadra di De Zerbi in estate.

