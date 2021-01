Marolda commenta Napoli-Spezia

Ciccio Marolda è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha analizzato la sconfitta del Napoli contro lo Spezia. Ha poi aggiunto anche la sua opionione in merito ad un ipotesi di esonero di Gattuso. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli ha perso l’occasione di recuperare tre punti sul Milan, sull’Inter e di consolidare la zona Champions. Questa potrebbe essere una sconfitta che potrebbe avere conseguenze, speriamo che non accada. Napoli senza identità? Sono d’accordo. Il Napoli non ha un’identità precisa. Dopo il successo del Cagliari sembrava fossero cambiate le cose. Dissi che volevo aspettare altre partite. Quella partita il Napoli la giocò bene, ma diciamo la verità, la consegnò l’allenatore del Cagliari, mettendo un giocatore sulla destra per la prima volta. Esonero di Gattuso? Io in questo momento non sarei d’accordo. Cambiare a metà stagione non so che effetti potrebbero esserci. Sicuramente bisogna andare avanti con lui, ma c’è un discorso di contratto in atto col Napoli. Gattuso chiede obiettivi al Napoli, ma Gattuso dovrebbe aggiungere cosa può dare lui al Napoli.”

