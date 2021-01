Mughini ammette: “Gli arbitri ora sbagliano solo a sfavore della Juve, in passato era diverso”

Mughini, sfogo contro gli arbitri

Giampiero Mughini attraverso una lettera pubblicata su dagospia.com, ha polemizzato e non poco contro la classe arbitrale. Ecco quanto pubblicato:

“L’unico gol del Milan è nato da una svista colossale dell’arbitro, il quale ha lasciato passare come se niente fosse una memorabile ciancata con cui un milanista ha mandato per le terre un omone da 1,86 quale Rabiot. Il gol del Milan in contropiede è nato dritto dritto da quella ciancata. Allucinante.

Per carità, gli arbitri sbagliano ed è umano che sia così. Ho come l’impressione però che a questo punto della storia del calcio italiano preferiscano sbagliare contro la Juventus che non a suo favore, come avveniva in passato. Forse perché sono suggestionati dalle intemerate di Paolo Ziliani, un influencer di tale autorevolezza che al suo confronto la Chiara Ferragni seppure in bikini è niente, proprio niente. Buon torneo. Cari amici.”

