Del Genio: “Il Napoli fatica a finalizzare, non è un problema solo di adesso”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per commentare la sconfitta del Napoli.

Secondo Del Genio la sconfitta del Napoli ha origini molto lontane:

“Per il Napoli le occasioni non mancano ma i limiti tecnici si, poiché fatica a finalizzare. E’ un problema che la squadra si trascina dietro da anni. Considerando i tiri in porta dovrebbe fare 4-5 gol a partita. Il Napoli sta segnando in media un gol a partita, senza contare le gare in cui segna tanti gol inutili.”

