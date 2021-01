CASERTANA – Ufficiale: tutti i cambiamenti nelle giovanili

Casertana – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Lo avevamo annunciato nei giorni scorsi: mister Vincenzo Platone nuovo tecnico della Primavera 3 della Casertana (in luogo di Angelo Valerio) e mister Sergio Buono (al posto di Antonio Floro Flores) nuova guida dell’Under 17 dei falchetti.

Nelle scorse ore è arrivato anche il comunicato ufficiale del club campano che rende noto il nuovo organigramma delle giovanili confermando anche le due nostre anticipazioni

“La Casertana FC comunica di aver affidato l’incarico di coordinatore del settore giovanile ad Andrea Zungri. Dal 2018 in seno al club rossoblu, Zungri ha di recente conseguito il diploma di Collaboratore Gestione Sportiva Adise e già nella scorsa stagione ha ricoperto tale incarico con i giovani falchi.

Contestualmente si rende noto il nuovo assetto del Settore giovanile. Novità per le guide tecniche delle formazioni Primavera 3 con il ritorno in rossoblu di Vincenzo Platone e Under 17 con l’incarico affidato a Sergio Buono. Under 16 a Simone Battistelli, la scorsa stagione già tecnico dell’Under 14, mentre Pasquale Migliaccio è confermato sulla panchina dell’Under 15.

Il Settore giovanile è già al lavoro dallo scorso lunedì presso il quartier generale di Arienzo in vista della ripresa dei campionati.“

Primavera 3

Allenatore: Vincenzo Platone

Collaboratore: Mario Proietti

Under17

Allenatore: Sergio Buono

Collaboratori: Emilio Pallotta e Gaetano Fasano

Under16

Allenatore: Simone Battistelli

Collaboratore: Antonio Landolfo

Under15

Allenatore: Pasquale Migliaccio

Allenatore Portieri: Sabatino Marciano