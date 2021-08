Ballardini a DAZN: “Regolare il gol di Pandev!”

L’allenatore del Genoa Davide Ballardini ai microfoni di DAZN.

A margine della sconfitta rimediata in casa dal Napoli, Ballardini elogia l’avversario ma reclama il gol dell’ex. Il tecnico ha inoltre parlato del supporto che hanno dato i giovani, anche se potrebbero partire per giocare di più. Curioso il siparietto finale con la show gir di DAZN, Giorgia Rossi, sulla domanda inerente al mercato da parte di quest’ultima:

“Abbiamo fatto una bella partita, ce la siamo giocata a viso aperto col Napoli, siamo soddisfatti. Possiamo parlare di una buona prestazione contro una grande squadra. Si è visto il solito Genoa, compatto e con personalità”.

Ha chiuso con tanti giovani in campo. “È giusto che qualcuno di loro andrà a giocare dove avrà più spazio. Abbiamo dei meno giovani, calciatori che sono pronti”.

Come valuta l’episodio del gol annullato? “A mio modo di vedere non è fallo. Quelli del Napoli hanno riso anche loro perché convinti che il gol fosse regolare. Non vado dietro a queste cose, non mi interessano. Un Arbitro può sbagliare in buona fede, succede anche ad allenatori e calciatori” .

Su Pandev. “Abbiamo lui e Behrami che sono da esempio per la rosa. Pandev per me è il giocatore più giovane che abbiamo, non va centellinato, quando sta bene gioca. Poi magari per strategia va in panchina, ma Pandev è un giocatore giovane e lo dimostra tutti i giorni. Sta bene e si allena dando l’ esempio”.

Cambiaso ci può stare in quest’organico con gran minutaggio? “Può essere un ragazzo che è giusto che rimanga nella rosa del Genoa. Altri giovani che abbiamo è giusto che vadano a giocare e a fare le loro esperienze. Quando dimostreranno di essere pronti saranno presi in considerazione”.

E’ soddisfatto del mercato? “E’ una birichina (rivolgendosi alla conduttrice Giorgia Rossi, ndr), con questo ho detto tutto”.

Mario Scala