Petagna: “Contento del gol ma mi servono più minuti, non pensavo di essere qui oggi”

L’attaccante ex Spal ha consegnato al Napoli i tre punti con la sua rete allo scadere

Nel post partita di Genoa-Napoli, vinta per 2-1 dagli azzurri, ha parlato Andrea Petagna ai microfoni di DAZN.

Queste le sue parole:

“Non vedevo l’ora, Nell’ultimo mese del ritiro ho avuto delle difficoltà perché ho avuto un piccolo infortunio, ora sono da 20 giorni con la squadra, sentivo che questa settimana stavo meglio, me lo sentivo che avrei segnato. La mia esultanza? Non pensavo nemmeno di essere qui oggi ci sono state tante vicende questa settimana e avevo tanta voglia di dimostrare. So quello che valgo, l’anno scorso quando ho giocato ho sempre fatto bene, poi non mi è più stata data l’opportunità di dimostrare, ma i miei compagni sanno quanto valgo.

Il mister questa settimana ha detto che ci tiene a me, anche i miei compagni mi hanno detto che avrei segnato. Ringrazio tutti questi magnifici tifosi venuti a vederci oggi. Qualcuno in particolare mi ha caricato? Si, Fabian e Ospina, mi stanno sempre vicini e li ringrazio. Siamo una grande squadra, dobbiamo pensare in grande e abbiamo grandi obbiettivi. L’anno scorso siamo stati sfortunati, ma ora dimostreremo chi siamo. Se mi piace entrare a segnare a partita in corso? Quando entri e segni è bellissimo, ma per me fisicamente è faticoso, ho bisogno di più minuti per dimostrare le mie vere caratteristiche”.

