Corriere dello Sport – Ballottaggio in corso, Raspadori o Politano: i dubbi di Garcia.

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sui dubbi di Rudi Garcia, prima della gara di domani contro il Bologna. Il tecnico si interroga su come completare il tridente a destra, per ultimare il reparto insieme a Osimhen e Kvaratskhelia. Sulla carta il titolare è Politano, ma in quel ruolo sta avendo spazio anche Raspadori. Per quanto riguarda Lindstrom la situazione è più complessa, perché il francese ha intenzione di inserirlo gradualmente, considerando che nelle ultime gare ha dovuto far fronte a sviluppi di partite che hanno richiesto altre caratteristiche.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

È morto Giorgio Napolitano: il messaggio di De Laurentiis

Lazio, le parole di Rovella sulla prestazione contro il Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Elodie lancia il suo nuovo singolo tutta nuda: critiche anche dai fan