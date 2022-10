Corriere dello Sport – Ballottaggio Raspadori-Simeone, Politano in bilico.

Luciano Spalletti non è intenzionato a fare grandi cambiamenti, ecco la probabile formazione:

“Simeone è il candidato numero uno per recitare da centravanti, ma la casella destra continuerà a stuzzicare dubbi e riflessioni fino a quando sarà possibile. Politano, a Milano, ha collezionato una prestazione super e un gol su rigore ma anche una distorsione alla caviglia destra che negli ultimi giorni, però, non gli ha impedito di lavorare regolarmente in gruppo. Sta bene, insomma, e ciò significa che se anche oggi le sue sensazioni saranno positive, allora potrà ritenersi pronto a ricominciare dall’inizio. Sta bene anche Lozano, per la cronaca: stanco per un viaggio concluso giovedì notte, magari, però l’allarme muscolare è rientrato”.

