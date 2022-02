Barça-Napoli: dubbio Mertens, ma aumentano le chance per Osimhen

Corriere dello Sport – Dubbi di formazione: aumentano le chance per Osimhen contro il Barcellona. In caso contrario pronto Mertens.

Barcellona-Napoli, queste le presunte scelte di Spalletti:

“Però quel 50% di possibilità del mattino d’un mercoledì amaro, un equilibrismo cui bisogna aggrapparsi, al Camp Nou, ed è bastato vederlo dall’altro, si è già trasformato in un 55%: è un atto di fede, e anche di coraggio, crederci. Altrimenti, toccherà a Mertens, il piccolo principe, in realtà il re del gol, che non indietreggerebbe mai al cospetto d’un Museo nel quale ci sono le tracce delle leggende”.

