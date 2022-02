La scaramanzia di Spalletti: con il Barça non è più una “figata”. Il motivo

La Gazzetta dello Sport – Spalletti contro il Barcellona non parla più di “figata”: con l’Inter non ha portato bene.

Luciano Spalletti scaramantico? Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Luciano Spalletti sta cercando il filo conduttore della sua squadra che la renda capace di mantenere livelli alti di prestazione in Italia come in Europa. Il tecnico entra nelle caratteristiche della sfida. Stavolta non parla di “figata” visto che con l’Inter poi non è che abbia portato bene. Il tecnico trova una definizione internazionale “dream match”.

