Juve vicinissima a Giuntoli, ADL ha già scelto il sostituto ma tratterrà due profili dello scouting

La Juventus non molla il colpo Giuntoli, anzi è sempre più intenzionata a proporgli offerte allettanti, con l’intenzione di ricostruire il proprio progetto sportivo. Il ds, intanto, ha ancora un altro anno con il Napoli e in casa bianconera ci sono ancora dubbi tra presente e futuro, anche in merito alla permanenza di Allegri. In caso Giuntoli dovesse decidere di approdare a Torino, ADL ha già un piano per il futuro: “Un possibile sostituto potrebbe essere Pietro Accardi, con la permanenza di Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, anime storiche dello scouting internazionale del Napoli”.

