Spalletti, due condizioni per la permanenza: “La conferma di 3 big e ingaggio superiore”

Luciano Spalletti è pronto a rimanere sulla panchina del Napoli, ma questo può accadere solo se le sue richieste verranno accolte dalla società. Questo è quanto riportato dal quotidiano: “Ho opzionato il rinnovo del contratto, ora la parola spetta a lui”. Come dire: questa è la mia offerta. Sembra di rivivere lo stesso braccio di ferro con Sarri, nel 2018.

Ma qual è la posizione di Spalletti? L’allenatore di fatto ha ufficializzato i suoi tormenti. L’invio della pec per il rinnovo automatico fino al 2024 non è stato gradito: «De Laurentiis deve dirlo a me se vuole proseguire», ha spiegato il neo campione d’Italia. È necessario un confronto per andare avanti. Spalletti ha due richieste fondamentali: vuole trattenere i tre big di questa squadra. Chiaro il riferimento ad Osimhen, Kvaratskhelia e Kim. Che poi è lo stesso pensiero di De Laurentiis. Kvara sarà confermato con adeguamento dell’ingaggio, mentre per Osimhen si pensa ad un accordo alla Cavani: il 9 rinnoverebbe e vestirebbe l’azzurro almeno per un’altra stagione per poi cedere alle lusinghe della Premier. Il Napoli è al lavoro anche per convincere Kim che ha una clausola rescissoria variabile esercitabile dall’1 al 15 luglio. L’obiettivo è quello di poter trattenere il forte difensore almeno per un altro anno.

L’altra richiesta di Spalletti riguarda un nuovo contratto con ingaggio superiore ai 2,8 milioni (premi compresi) percepito attualmente e con una durata più lunga. La “palla” ora passa a De Laurentiis che non vuole privarsi di uno degli artefici di questa cavalcata tricolore”.

