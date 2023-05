Napoli, Koulibaly: “Abbiamo aspettato tanto ma oggi è fatta”

L’ex difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sulla vittoria dello Scudetto.

Kalidou Koulibaly, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in cui parla della vittoria dello Scudetto da parte della squadra partenopea.

Ecco quanto dichiarato:

“Auguri a tutti voi fratelli napoletani. Il tempo è arrivato. Abbiamo aspettato anni, mesi, settimane, giorni, ore, ma oggi è fatta. Siamo campioni d’Italia. Questo gruppo ci ha reso felice. Hanno combattuto per un intero popolo rendendoci felice. Oggi anche io faccio parte dei tifosi. Il merito è di questo gruppo del suo staff e tutti quelli che lavorano per il Napoli perché hanno fatto quello che tanti hanno provato a fare per anni e sono riusciti.”

