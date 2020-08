Barcellona-Napoli – Come vedono gli azzurri in Spagna

“L’8 agosto, dopo un’assenza di 165 giorni, la Champions League ritorna per il Barça per affrontare il Napoli nella gara di ritorno degli ottavi di finale. Il passaggio resta in bilico dopo il pareggio per 1-1 a San Paolo.

Imbattuto nella fase a gironi

Nella fase a gironi dell’attuale competizione, gli italiani sono rimasti imbattuti. Due pareggi in trasferta, contro Liverpool e Genk, e una vittoria alla Red Bull Salzburg sono state aggiunte a due vittorie casalinghe e un pari al San Paolo.

Un nuovo allenatore

Lo scorso dicembre, Gennaro Gattuso ha sostituito Carlo Ancelotti sulla panchina napoletana. La catarsi della fase a gironi della Champions League non ha nascosto i risultati dannosi in Serie A. Sette partite senza vittoria hanno assicurato un cambio al timone della prima squadra.

Un cambiamento che, all’inizio, non ha visto risvolti positivi nei risultati. Quattro sconfitte nelle prime cinque partite hanno fatto sì che il Napoli abbandonasse le prime tre. Tuttavia, la mentalità combattiva di Gattuso alla fine avrebbe assicurato che la situazione cambiasse.

Dall’undicesima posizione al sesto. Il Napoli è tornato fiducioso, come ha dimostrato all’andata contro la squadra di Quique Setién.

In Serie A, dopo l’interruzione dovuta al coronavirus, il Napoli finirebbe per perdere la sesta posizione contro l’AC Milan, tuttavia, la conclusione della competizione nazionale battendo la Lazio (3-1) li ha motivati. “Sono contento della prestazione della squadra”, ha detto Gattuso alla conferenza stampa dopo la partita.

La squadra con il maggior possesso in Serie A

Con l’allenatore calabrese, la squadra ha guadagnato forza difensiva cercando di passare rapidamente all’attacco. Nonostante il cambiamento, ci sono state partite in cui il Napoli ha avuto il controllo quasi totale della palla. Hanno avuto la più alta percentuale di possesso (59%) e il maggior numero di passaggi nel campionato italiano (22.877), davanti alla Juventus.

La vittoria in Coppa Italia

In una stagione di alti e bassi in campionato, il Napoli è stato ancora in grado di proclamarsi Campioni di Coppa, vincendo il trofeo il 17 giugno dopo aver battuto la Juventus ai rigori.

Un titolo dopo cinque lunghe stagioni che ha aperto la strada alla fase a gironi della prossima stagione di Europa League, qualcosa che non avrebbero ottenuto con il piazzamento al settimo posto in Serie A. Se avessero perso con la Juve, i partenopei avrebbe dovuto giocare i turni preliminari della competizione continentale.

Grandi nomi: Fabián Ruiz e Mertens

A Fabián Ruiz viene data la libertà di dettare il gioco per il Napoli di Gattuso. Il centrocampista andaluso, con uno squisito piede sinistro, può rompere facilmente la pressione e iniziare la transizione in attacco. Un giocatore a cui piace avanzare o infilare passaggi superbi verso i suoi compagni di squadra attaccanti fa quasi sempre scattare le campane di allarme per difese avversarie.