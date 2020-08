Gori punge Conte: “Con quello stipendio mi aspetto miracoli”

L’ex attaccante di Inter e Juventus, Sergio Gori, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva attaccando Conte.

Gori punge Conte rifacendosi al suo notevole ingaggio, a riportarlo è tuttojuve.com:

“Aver finito questa Serie A è un successo, visto il problema che abbiamo sopportato. Lo scudetto alla Juventus e l’Inter seconda rispecchia i valori reali delle squadre, i nerazzurri sono l’unica squadra che potevano dar fastidio ai bianconeri e non lo ha fatto per demeriti propri. Atalanta? Inutile incensarla ancora di più, esempio pratico di come si deve comportare una società. Gasperini? Ogni anno cambia formazione e rosa, nella maggior parte dei casi con scelte non sue, ottiene risultati e valorizza giocatori. Conte? Si lamenta della società perché non ha una rosa adeguata al livello della Juventus, e forse concettualmente ha ragione, ma da un allenatore che guadagna 12 milioni all’anno mi aspetto miracoli, altrimenti non glieli do”.

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus – Trenitalia e Italo cancellano i biglietti