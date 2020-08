Mercato Napoli – Nuova pista per il post-Callejon

Nuova pista di Mercato per il Napoli per il dopo-Callejon.

Mercato Napoli – Stando a quanto riportato su Tuttosport, per sostituire lo spagnolo, in partenza dopo 7 stagioni in azzurro, le piste non si fermano a Boga ed Under della Roma. Secondo il quotidiano, Cristiano Giuntoli si sarebbe incontrato a Milano con Kapric, agente di Milot Rashica del Werder Brema.

