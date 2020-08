Napoli, arrivano le scuse del fisioterapista laziale a Gattuso: “Sono stato inopportuno”

Napoli, arrivano le scuse del fisioterapista laziale: “Sono stato inopportuno ieri sera, mi sono lasciato andare”

Finale di partita incandescente quello andato in scena ieri sera al San Paolo nel corso della partita tra Napoli e Lazio. “Terrone di m…a”, questa la frase oggetto della furia di Rino Gattuso. Secondo quanto riferito dal portale Calciomercato.com, è stato il fisioterapista della Lazio Alex Maggi a lanciare quel pesante insulto:

“Nei miei tanti anni di professione, non mi era mai capitano di offendere nessuno. Oltre ad essere un padre di famiglia, sono una persona rispettosa e la mia storia professionale lo racconta. Ieri sera, in occasione della gara contro il Napoli, mi sono lasciato andare ad un comportamento inopportuno e di questo me ne scuso profondamente con tutti e in particolare con il mister Rino Gattuso”.

