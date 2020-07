Mertens: “A Barcellona a provare l’impresa, Gattuso ci sta caricando”

Mertens parla della sfida con il Barcellona e dell’arrivo di Victor Osimhen

Napoli – Dries Mertens è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, l’attaccante belga del Napoli ha rilasciato un’intervista riguardo la sfida col Barcellona di Champions League, dell’arrivo di Victor Osimhen e del suo futuro.

Mertens

“Come sto? Un po’ meglio adesso, pronto per sabato che abbiamo una partita importante.

Barcellona? Andiamo a provare l’impresa, dobbiamo essere fiduciosi e pronti perchè può succedere di tutto.

Giocare a porte chiuse? Fu strana la prima volta con l’Inter in Coppa Italia, adesso siamo più abituati ed è più facile.

Il presidente De Laurentiis ha detto di voler giocare in Portogallo? Non saprei, penso che non debbano esserci troppi problemi: andiamo a Barcellona e giochiamo, e basta.

Gattuso ci sta caricando? Molto!

Maggiore convinzione dopo la Coppa Italia? Se non lo siamo per il Barcellona, perchè giochiamo a calcio? Dobbiamo andare lì, vogliamo raggiungere un risultato che non ha mai raggiunto il Napoli.

Il rinnovo contrattuale? Ho aspettato un po’ di tempo ma alla fine ce l’abbiamo fatta.

Il mio futuro? Sento spesso di un futuro da dirigente, ma la realtà è che in questo momento voglio solo pensare al campo e continuare a segnare tanti gol a partire da sabato. Ho altri due anni di contratto, speriamo tre, e voglio aiutare la squadra ed i ragazzi più giovani.

Aiutare Osimhen e Petagna? Possiamo anche giocare assieme e fare di tutto, arrivare da un altro paese e non conoscere la lingua può comportare un periodo di adattamento, e dovrà essere la squadra a stargli vicino.

Il feeling speciale con la città di Napoli? Molti non la conoscono e non sanno cosa si perdono, è una città bellissima e l’ho sempre detto”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato – Il Parma chiede due giocatori al Napoli

Coronavirus, il bollettino del 29 luglio – I numeri in Italia ed in Campania

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Strage discoteca: Ancona, domani sentenza per ‘banda spray’