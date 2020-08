BARCELLONA-NAPOLI – Le formazioni ufficiali

Barcellona-Napoli – È quasi tutto pronto allo Stadio Camp Nou di Barcellona per il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champion League tra il Barcellona di Setien e il Napoli di Gattuso. All’andata, al San Paolo, la partita è terminata col punteggio di parità: 1-1, gol di Mertens per gli azzurri e di Griezman per i blaugrana. Squadre in campo alle ore 21:00.

Queste le formazioni ufficiali:

BARCELLONA (4-3-3):

Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann.

Allenatore: Setien

NAPOLI (4-3-3):

Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Allenatore: Gattuso

