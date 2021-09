Bargiggia: “De Laurentiis, De Siervo e Lotito i primi responsabili di questo servizio vergognoso”

Bargiggia non ci sta, e sul proprio sito ufficiale sbotta contro Dazn: “Adesso basta! De Laurentiis, De Siervo e Lotito i primi responsabili!”.

Paolo Bargiggia, sul proprio sito ufficiale, sbotta contro Dazn, il giornalista commenta così: “Adesso basta. Anche ieri, in occasione dei posticipi Torino – Lazio e Sampdoria – Napoli, molti tifosi e appassionati hanno dovuto rinunciare alla visione dei primi 45 minuti delle sfide. I problemi tecnici di Dazn si sono ripetuti ancora una volta. Ma al netto dell’incompetenza e dell’incapacità dell’emittente, i responsabili di questo vergognoso servizio sono principalmente tre: Luigi De Siervo, Claudio Lotito ed Aurelio De Laurentiis. De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio, ha, da mesi, spinto per affidare i diritti tv alla scadente Dzan, dimenticandosi i mille problemi che l’emittente aveva già dato agli utenti ( ne avevamo già parlato mesi fa, in anticipo). Ecco i co – protagonisti di questa vergogna: i due presidenti Lotito e De Laurentiis. I patron di Lazio e Napoli hanno letteralmente svenduto la passione dei loro stessi tifosi per due soldi”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli porta a casa la quinta vittoria di fila: è la terza volta nella storia

Schwoch si esalta durante la telecronaca: “Il Napoli fa paura”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ema, a inizio ottobre parere su terza dose e richiami