Bargiggia: “Frenata per Raspadori al Napoli, il Sassuolo chiede 45 milioni”

Il giornalista Paolo Bargiggia, attraverso il suo account ufficiale twitter, ha riportato le ultime notizie in merito alla trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per il trasferimento di Giacomo Raspadori in azzurro. Al momento c’è una fase di stallo, data anche la richiesta ferma del club emiliano di 45 milioni per concludere l’operazione. Ecco il tweet:

“Brusca frenata nella trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per Raspadori: gli emiliani per ora non mollano e continuano a chiedere 45 mln nonostante le pressioni di giocatore e agenti. Fase di stallo ma certo è ancora presto per dire che è saltata definitivamente.”

Brusca frenata nella trattativa tra @sscnapoli e @SassuoloUS per Raspadori: gli emiliani per ora non mollano e continuano a chiedere 45 mln nonostante le pressioni di giocatore e agenti. Fase di stallo ma certo è ancora presto per dire che è saltata definitivamente. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) August 9, 2022

