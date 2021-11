Napoli, i tifosi supportano la squadra prima della partenza per Milano

I tifosi azzurri hanno dato la carica ai giocatori del Napoli prima della loro partenza per Milano.

Il Napoli è da poco partito per Milano. Destinazione: Stadio San Siro, dove ad attenderli ci sarà l’Inter di Simone Inzaghi. Poco prima della partenza, i tifosi del Napoli si sono fatti trovare vicino al pullman azzurro per dare la giusta carica ai loro idoli. Attualmente il Napoli è alla testa della classifica ed imbattuta in campionato, un’altra vittoria dunque significherebbe mantenere il primato.

