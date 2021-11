Napoli, la promessa di Osimhen prima di partire per la Coppa d’Africa

Victor Osimhen avrebbe fatto una promessa al suo Napoli prima di partire per la Coppa d’Africa.

Si avvicina Inter-Napoli e gli azzurri si stanno preparando al meglio per portare a casa un’altra vittoria e rimanere così al comando della classifica di Serie A. Tra essi c’è Victor Osimhen, che secondo il quotidiano Repubblica avrebbe fatto una promessa alla squadra. L’attaccante è pronto per disputare la Coppa d’Africa e salutare il club azzurro per un po’ di tempo, prima però si sarebbe posto un obiettivo.

Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“L’obiettivo è fare la differenza prima di congedarsi per più di un mese e partecipare alla Coppa d’Africa. Il pensiero è ancora lontano: il chiodo fisso adesso si chiama Inter, con la voglia di stupire un pubblico competente come quello del Meazza. Sarà il punto di riferimento del Napoli. Nel mirino ha una missione ambiziosa: conquistare la “Scala del calcio” con una prova di alto livello. Perché i gol sono tutti uguali, ma alcuni valgono di più.”

