Inter-Napoli, ci potrebbe essere una sorpresa tra i titolari

Secondo il giornalista Pasquale Salvione ci potrebbe essere una sorpresa tra i titolari di Inter-Napoli.

Domani sera il Napoli sfiderà l’Inter nella tredicesima giornata di campionato e Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato proprio di tale gara ai microfoni di 1 Station Radio.

“Potrebbe esserci Elmas titolare. Spalletti ha la capacità di cambiare la partita in corso anche grazie ai cinque cambi, quindi non mi meraviglierei se la gara dovesse sbloccarsi verso la parte finale. Il Napoli deve essere attento in difesa e pungere in attacco. I due allenatori sono molto bravi, fra i migliori di questo campionato.”

