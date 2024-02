Il Mattino – La difesa è un flop! ll Var salva Rrahmani da un autogol

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle lacune difensive del Napoli. La difesa è un flop, fermato sull’1-1 a Cagliari da una rete di Luvumbo al 96′. L’errore di Juan Jesus in occasione del gol non è l’unica nota stonata, ma durante tutta la gara la difesa è in costante affanno. Lo stesso Mazzocchi ha sofferto le sfuriate dei sardi, mentre Rrahmani è autore di un autogol, ma viene salvato dal Var, Olivera disattento.

Per quanto riguarda Osimhen, dovrebbe trattarsi solo di stanchezza fisica. Nelle prossime ore se ne saprà di più.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

