Il Giornale – Damascelli: “Kvara come Chiesa: crisi di nervi e di identità tecnica”

Tony Damascelli, sull’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla crisi che accomuna Khvicha Kvaratskhelia e Federico Chiesa. Ecco il commento sul momento dei due giocatori:

“Ieri il Cagliari ha ripreso il Napoli con il colpo di Luvumbo al minuto 96, per Calzona la squadra campione d’Italia ha un problema mentale, urge, dunque, uno psicologo e non un allenatore, il gol di Osimhen un mortaretto dentro una prestazione buia, con Kvara in simili Chiesa di cui sopra, due campioni sull’orlo di una crisi di nervi e di identità tecnica, uomini di mercato con cifre favolose fino all’inizio della stagione, oggi ridimensionati, con seri dubbi sui futuri rinnovi contrattuali”.

