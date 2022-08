Rapsadori, distanza di 5 milioni tra Napoli e Sassuolo. ADL vuole chiudere entro oggi

Distanza minima tra Napoli e Sassuolo per Raspadori

Il Napoli insiste con il Sassuolo per Giacomo Raspadori, secondo quanto riportato da Repubblica la distanza tra i due club si sarebbe ridotta a 5 milioni. De Laurentiis vorrebbe chiudere la trattativa entro stasera, per avere poi l’attaccante già disponibile per la trasferta del prossimo lunedì a Verona. Raspadori ha già scelto Napoli, spingendo attraverso il suo procuratore per il buon esito del trasferimento. Forte del si del giocatore, il Napoli non molla la presa cercando di convincere Carnevali a dare il via libero definitivo.

