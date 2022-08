Calciomercato, è fatta per Petagna al Monza. Sarà ceduto in prestito con diritto di riscatto

Petagna al Monza, ormai è fatta

Andrea Petagna, come riportato dalla redazione di Sky Sport, sarà un nuovo giocatore del Monza. L’accordo tra il club brianzolo e il Napoli è stato raggiunto in mattinata, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. L’operazione costerà al Monza circa 14 milioni, il giocatore già domani potrebbe svolgere le visite mediche per poi unirsi al nuovo club.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Rapsadori, distanza di 5 milioni tra Napoli e Sassuolo. ADL vuole chiudere entro oggi

Bargiggia: “Frenata per Raspadori al Napoli, il Sassuolo chiede 45 milioni”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nablus, esercito israeliano uccide tre palestinesi