Bari, parla il ds: “Cheddira vuole la Serie A, in estate può succedere di tutto”

Il ds del Bari sul futuro di Walid Cheddira

Walid Cheddira è stato uno degli obiettivi del Napoli per il mercato invernale. Il trasferimento del giocatore dal Bari non è avvenuto ma il tutto potrebbe essere soltanto rimandato in estate. Il ds del club pugliese, Ciro Polito, ha parlato in una conferenza stampa tenutasi quest’oggi allo stadio San Nicola.

Queste le parole:

“Il Bari ha un giusto mix di giocatori giovani ed esperti, ed ha le basi per costruire una rosa nel futuro. Ci sono tanti giocatori forti su cui dobbiamo credere, poi parlerà il tempo. Cheddira? Walid è un giocatore che ha un contratto con noi ed ha espresso una fortissima volontà di proseguire con il Bari, poi più avanti vedremo. In estate può succedere di tutto, lui ha giocato anche un Mondiale ed è normale che abbia l’ambizione di crescere e giocare in Serie A. Non penso a ciò che potrà accadere, quando arriveremo in fondo tireremo una linea. Se verranno venduti reinvestiremo per rendere la squadra sempre più forte”.

Fonte foto: Instagram @walo_98

