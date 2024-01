DAZN – Baroni ci crede contro il Napoli: “Non possiamo andare là intimoriti”

Il tecnico dell’Hellas Verona, Marco Baroni, al termine della gara contro il Frosinone, finita 1-1, è intervenuto in diretta tv: “Al di là del punto che è un risultato positivo ci interessava la prestazione, la squadra ha dato una risposta importante anche sotto il profilo della manovra. Ho cercato di dare delle certezze, nel primo tempo abbiamo tenuto un ritmo molto alto. Chi è arrivato ha fatto un paio di allenamenti e deve conoscere il nostro calcio, ma con questo tipo di atteggiamento sono fiducioso. La squadra c’è, è viva e vogliamo imbarcare solo gente che ci crede”.

Come si motiva la squadra in questa situazione?

“Guardiamo le opportunità, non mi piace guardare indietro e questo lo trasferisco alla squadra che si allena forte. Non c’è un motivo al mondo per cui fare un passo indietro, semmai ne faremo uno avanti”.

Il Napoli si affronta senza paura?

“Questa è l’unica certezza che abbiamo, non possiamo pensare di andare là intimoriti. Sappiamo la forza dell’avversario ma dobbiamo andare con lo spirito che si è visto oggi”.

