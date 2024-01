Mazzarri: “Zielinski e Osimhen? Hanno un contratto. Soddisfatto della nostra prestazione”

Le parole di Walter Mazzarri dopo il pareggio all’Olimpico contro la Lazio

Un giudizio sulla prestazione – “Sono sono sinceramente molto soddisfatto, anche perché la Lazio è molto forte. L’anno scorso il Napoli ha vinto lo scudetto, ma loro sono arrivati secondi. Poi siamo nel loro stadio e quindi in più, come avete detto voi, c’erano tanti assenti. Poi ho schierato ragazzi che era una vita che non giocavano ed hanno risposto alla grande, quindi vuol dire che è una squadra con la S e maiuscola, come piace a me. Se era già visto in Arabia, quando si è giocato due partite con la Fiorentina e con l’Inter. Oggi ho avuto la conferma di avere veramente grandi uomini che giocano insieme, giocano da squadra. Poi in base anche al periodo in cui sono arrivato, ho avuto pochi allenamenti e si vede già qualcosa”.

Siete riusciti a fare un grande possesso palla superiore al 60%, sulla produzione offensiva non siete riusciti a creare tanto – “Sono molto contento, c’è mancata un po’ la profondità, con le squadre che giocano come gioca la Lazio ci vuole più attacco e più spazio, però le caratteristiche di Raspadori non lo permettevano tanto e loro sono bravi sul fatto di scappare al momento giusto. Però a parte questo dettaglio e per caratteristiche anche, non siamo riusciti ad andare proprio nella maniera giusta in profondità. Però per tutto il resto sono, ripeto, contento e soddisfatto della prestazione”.

Parlando un po’ del futuro, ti piace più con tre giocatori centrali e due, diciamo, più offensivi o insisterai con le due ali e la punta – “Ci sono giocatori fuori importanti e se stanno bene e fanno la differenza. Io adatto anche il modulo ai giocatori che ho, come ho sempre fatto. Oggi mi sembrava la cosa più giusta per tanti motivi: per le caratteristiche dei ragazzi che avevo, eccetera eccetera. È chiaro, quando rientrerà Osimhen so potrà fare il 4-3-3 se la squadra sta bene e si muove bene insieme. Con le giuste distanze si può fare oltre al modulo di stasera, anche il 3-4-3. Ripeto, come oggi la squadra è stata solida, equilibrata e ha giocato bene a calcio, quindi si può giocare con tutti e tre i sistemi”.

Come gestisce la situazione di Zielinski e Osimhen

“Zielinski l’avete visto, ha dato una una risposta ma vorrei soprattutto fare un complimento grandissimo a Demme, perché è tantissimo che non gioca e si è trovato in una situazione fino ad ora particolare. Oggi ha risposto alla grande mi ha fatto tanto piacere, è stato un ragazzo veramente serio”.

Tornando, invece, a Zielinski e Osimhen – “Hanno un contratto, sono qua e devono dare il massimo, altrimenti quando li metto poi dopo 20 minuti li tolgo dal campo. Non ci sono problemi, dovranno fare quello che hanno fatto tutti oggi, da qui alla fine dell’anno”.

Quanto è soddisfatto in questa fase di campionato – “All’inizio è stato un po’ faticoso, molte volte abbiamo perso non meritandolo. Questo è l’unico rammarico perché ora qualche punto ci manca, ma il campionato è ancora molto lungo se continuiamo a giocare come stasera, con la squadra con la S maiuscola, io sono convinto che possiamo recuperare posizioni in classifica”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’Udinese punta Ostigard per sostituire Perez: sull’azzurro anche un altro club di A

UFFICIALE – I convocati di Mazzarri per la Lazio: c’è Dendoncker

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ilary Blasi, Noemi Bocchi si sfoga