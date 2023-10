La Gazzetta dello Sport – Baroni: “Per noi queste sfide sono opportunità! Ci prepareremo con umiltà e rispetto, nessuna paura”.

L’edizione odierna del quotidiano, ha intervistato il tecnico del Verona, nonché prossimo avversario del Napoli, Marco Baroni: “Intanto voglio dire che sono contento di lavorare in questa società e col d.s. Sogliano. E poi che ho ritrovato il grande calore della nostra tifoseria. Questo è fondamentale per il nostro traguardo primario che, voglio sottolinearlo, è salvarci anche all’ultima giornata. Perché si sono rinforzati in tanti e la lotta sarà dura. Andando nello specifico, in queste gare finora sono scesi in campo 24 giocatori, e la metà di loro non ha raggiunto 2/3 del minutaggio. Cosa significa? Che la squadra, sia per infortuni che per situazioni legate al mercato ha dovuto pian piano assemblarsi. Finora abbiamo ottenuto risultati sulla compattezza di gruppo, direi la consistenza. Ora dobbiamo cercare di amalgamare i nuovi arrivi nei ruoli delicati, dove ci sono stati cambiamenti importanti, cioè centrocampo e attacco».

Chi recupera? Anche perché la ripartenza non sarà facile: il Napoli e poi si va a casa Juve… “Guardi, abbiamo ottenuto 3 punti con la Roma, che considero una big che arriverà lontano. Per noi queste sfide sono opportunità da sfruttare, le partite più belle da giocare. Le prepareremo con umiltà e rispetto, ma non paura. Saranno una leva per noi. Gli infortunati? Son convinto di recuperare tutti: Mboula, Cabal, Dawidowicz, Doig e anche Hien che è tornato in gruppo”.

Fonte foto: – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Biglietti Napoli-Milan e Napoli-Empoli in vendita: prezzi e promozioni

Caso allenatore Napoli: De Laurentiis ha coinvolto tutti anche Giuffredi. Il retroscena

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Corona mette a ferro e fuoco il calcio italiano