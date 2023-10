la Repubblica – ADL sarà assente all’allenamento di lunedì: tornerà con il gruppo al completo.

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto sapere che Aurelio De Laurentiis non sarà presente all’allenamento di lunedì a Castel Volturno. Il motivo è l’impegno a Milano per l’Assemblea di Lega. Negli ultimi giorni, il patron ha mostrato la sua vicinanza alla squadra e a Garcia, presenziando agli allenamenti e facendo gruppo. Il trittico Verona, Union Berlino e Milan, daranno le giuste risposte al presidente, che al momento ha deciso di continuare a dare fiducia al francese. Non si esclude che De Laurentiis possa decidere di tornare quando tutta la squadra sarà al completo, dopo il rientro dalle rispettive nazionali.

