Napoli, poche possibilità di arrivare ad Emerson Palmieri

Napoli, poche possibilità di arrivare a Emerson Palmieri

Nel corso della diretta di Marte Sport Live, è intervenuto l’esperto di calciomercato Luca Marchetti che ha espresso il suo parere sull’arrivo di Emerson Palmieri. Ecco quanto dichiarato:

“Zero possibilità per Emerson Palmieri a gennaio? Sono più di zero ma non sono tante, perché non sarà un mercato scoppiettante ma di scambi e opportunità, quindi di prestiti. Il Napoli deve fare meno conti rispetto ad altre e forse potrebbe anche non farli ma conta anche il numero dei giocatori in rosa.”

