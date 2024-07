la Repubblica – ADL-Manna, lungo incontro con l’agente di Di Lorenzo: novità sul futuro

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Giovanni Di Lorenzo al Napoli. Nella giornata di ieri, De Laurentiis e Manna hanno avuto un lungo incontro con Mario Giuffredi, l’agente del giocatore. L’obiettivo è stato quello di mettere un punto definitivo alla telenovela, che ha intrattenuto già per gran parte del periodo estivo.

Sono stati fatti ulteriori passi in avanti da parte del giocatore e del suo entourage, per accordarsi e proseguire insieme il percorso. La mossa del club, è stata fatta sotto specifica richiesta di Conte, che non vuole in nessun modo rinunciare al capitano, dando vita anche al blitz in Germania, dove è stato incontrato anche Khvicha Kvaratskhelia. Dunque, gli “scontenti” dello spogliatoio, sembrerebbero essere sempre più saldi all’interno del progetto. Intanto, l’incontro di ieri con Giuffredi, è servito anche per definire il rinnovo di contratto di Folorunsho.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

